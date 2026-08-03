Pratapgarh Kunda News: शिक्षाविद् पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की मनाई गई जयंती

Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय बाजार में स्थित गांधी इंटर कॉलेज में सोमवार को विद्यालय के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अभिताभ शुक्ला ने पं. मुनीश्वर दत्त के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन कर किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों ने शिक्षाविद् पं. मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक, विद्यालय के कर्मचारियों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संचालन रवींद्र भूषण मिश्र ने किया। इस मौके पर रामबोध शुक्ला, कृष्ण देव दुबे, अनुराग उपाध्याय, रवि शंकर उपाध्याय, बच्चा बाबू वर्मा, प्रेम कुमार वैश्य, इम्तियाज अहमद, बृजेश कुमार द्विवेदी, प्रेम कुमार वैश्य, अल्पनारायण शुक्ला, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, संतोष कुमार त्रिपाठी, श्रीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।