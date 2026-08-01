Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: लायंस क्लब शक्ति ने लगाया स्वास्थ्य शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के राज एंग्लो वैदिक स्कूल में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस पर एक नि:शुल्क डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। लायंस क्लब शक्ति द्वारा आयोजित इस शिविर में दंत चिकित्सक डॉ. अवंतिका पांडेय ने छात्रों के दांतों की जांच की और उन्हें ओरल हाइजिन के महत्व के बारे में जागरूक किया।

लायंस क्लब शक्ति ने लगाया स्वास्थ्य शिविर
लायंस क्लब शक्ति ने लगाया स्वास्थ्य शिविर

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर के मीराभवन स्थित राज एंग्लो वैदिक स्कूल में शनिवार को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नि:शुल्क डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। लायंस क्लब शक्ति की ओर से लगाए गए शिविर में दंत चिकित्सक डॉ. अवंतिका पांडेय ने छात्र-छात्राओं के दांतों और मसूड़ों की जांच की। उन्हें ओरल हाइजिन के प्रति जागरूक करते हुए दांतों को सही तरीके से ब्रश करने और देखभाल के तरीके बताए। इस दौरान प्रधानाचार्या मधु पांडेय, अंजू त्रिपाठी, लक्ष्मी मिश्रा और लायंस क्लब शक्ति के सदस्य मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।