Pratapgarh Kunda News: लायंस क्लब शक्ति ने लगाया स्वास्थ्य शिविर
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के राज एंग्लो वैदिक स्कूल में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस पर एक नि:शुल्क डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। लायंस क्लब शक्ति द्वारा आयोजित इस शिविर में दंत चिकित्सक डॉ. अवंतिका पांडेय ने छात्रों के दांतों की जांच की और उन्हें ओरल हाइजिन के महत्व के बारे में जागरूक किया।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर के मीराभवन स्थित राज एंग्लो वैदिक स्कूल में शनिवार को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नि:शुल्क डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। लायंस क्लब शक्ति की ओर से लगाए गए शिविर में दंत चिकित्सक डॉ. अवंतिका पांडेय ने छात्र-छात्राओं के दांतों और मसूड़ों की जांच की। उन्हें ओरल हाइजिन के प्रति जागरूक करते हुए दांतों को सही तरीके से ब्रश करने और देखभाल के तरीके बताए। इस दौरान प्रधानाचार्या मधु पांडेय, अंजू त्रिपाठी, लक्ष्मी मिश्रा और लायंस क्लब शक्ति के सदस्य मौजूद रहे।
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