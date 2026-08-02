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Pratapgarh Kunda News: 61 लाख की ठगी का आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: अमरगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र और दस्तावेज तैयार कर अभ्यर्थियों से करीब 61 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधानाचार्य नारायणदास पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि उन्होंने आरोपी के कार्यकाल में लंबे समय से यह फर्जीवाड़ा संचालित किया।

61 लाख की ठगी का आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य गिरफ्तार
61 लाख की ठगी का आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: अमरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अभ्यर्थियों से करीब 61 लाख रुपये की ठगी करने के चर्चित मामले में आसपुर देवसरा पूर्व प्रधानाचार्य की तलाश कर रही थी। पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुकदमा दर्ज

आसपुर देवसरा थानाक्षेत्र के फत्तूपुर निवासी सत्यानंद ओझा की तहरीर पर थाना आसपुर देवसरा में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि यशोदानंदन माध्यमिक विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य नारायणदास पांडेय ने विद्यालय में लिपिक और चपरासी के पद पर नियुक्ति का झांसा देकर अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी शासनादेश और अन्य कूटरचित अभिलेख उपलब्ध कराए। इसके एवज में कई अभ्यर्थियों से करीब 61 लाख रुपये वसूल लिए।

पुलिस जांच

पुलिस जांच में सामने आया कि यह फर्जीवाड़ा उनके प्रधानाचार्य रहते हुए ही लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। आसपुर देवसरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पट्टी-रेडीगारापुर मार्ग स्थित भोपालपुर मोड़ से आरोपी नारायणदास पांडेय निवासी गंधियावा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से भी धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। सीओ पट्टी प्रदीप सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

FAQs

आरोपी कौन है?
आरोपी का नाम नारायणदास पांडेय है।
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