Pratapgarh Kunda News: पूर्व सांसद संगम लाल ने जताई संवेदना
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज में पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने डेंगू से मृतकों के परिवारों से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने मंशाराम का पूरा निधी पट्टी में आनंद मिश्र की मौत पर संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा, रामापुर में महेश की असामयिक मृत्यु पर भी उन्होंने परिवार को दिलासा दिया।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता गुरुवार को क्षेत्र में मृतक परिजनों से मिलकर संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तहसील क्षेत्र के मंशाराम का पूरा निधी पट्टी में गुरुवार को दुर्वेश मिश्र के बड़े भाई आनंद मिश्रा उर्फ दीपक मिश्र की मौत डेंगू से हो गई थी। मौत पर उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता बद्री प्रसाद गुप्ता, सभासद माताफेर मिश्र ,अभिषेक पांडेय, विनोद मिश्र, अनुपम तिवारी, ऊधम सिंह यादव, सुरेश मिश्र, विनोद मिश्र, प्रथमेश मिश्रा, श्रीपाल मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद वे रामापुर में शालिग राम उमर वैश्य के 40 वर्षीय बेटे महेश की आसामिक मृत्यु की सूचना पर उनके घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढ़स बंधाया।
इस दौरान अशोक कुमार उमर वैश्य, अमित कुमार, नितेश, मोतीलाल आदि लोग मौजूद रहे।
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