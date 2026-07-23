Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: पूर्व सांसद संगम लाल ने जताई संवेदना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज में पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने डेंगू से मृतकों के परिवारों से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने मंशाराम का पूरा निधी पट्टी में आनंद मिश्र की मौत पर संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा, रामापुर में महेश की असामयिक मृत्यु पर भी उन्होंने परिवार को दिलासा दिया।

Pratapgarh Kunda News: पूर्व सांसद संगम लाल ने जताई संवेदना

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता गुरुवार को क्षेत्र में मृतक परिजनों से मिलकर संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तहसील क्षेत्र के मंशाराम का पूरा निधी पट्टी में गुरुवार को दुर्वेश मिश्र के बड़े भाई आनंद मिश्रा उर्फ दीपक मिश्र की मौत डेंगू से हो गई थी। मौत पर उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता बद्री प्रसाद गुप्ता, सभासद माताफेर मिश्र ,अभिषेक पांडेय, विनोद मिश्र, अनुपम तिवारी, ऊधम सिंह यादव, सुरेश मिश्र, विनोद मिश्र, प्रथमेश मिश्रा, श्रीपाल मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद वे रामापुर में शालिग राम उमर वैश्य के 40 वर्षीय बेटे महेश की आसामिक मृत्यु की सूचना पर उनके घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढ़स बंधाया।

इस दौरान अशोक कुमार उमर वैश्य, अमित कुमार, नितेश, मोतीलाल आदि लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Dengue Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।