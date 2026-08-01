Pratapgarh Kunda News: पूर्व प्रधानाध्यापक का निधन, जताया शोक
Pratapgarh Kunda News: जामताली के पूर्व प्रधानाध्यापक जगदीश प्रसाद उमरवैश्य की शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। वे लगभग 70 वर्ष के थे। शिक्षकों में उनके निधन से शोक की लहर छा गई। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को प्रयागराज में किया गया। कई स्थानीय शिक्षकों ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की।
Pratapgarh Kunda News: जामताली। जामताली बाजार निवासी पूर्व प्रधानाध्यापक जगदीश प्रसाद उमरवैश्य काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हुई परिजन प्रयागराज अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि उनका निधन हो गया। वह लगभग 70 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र के शिक्षकों में शोक की लहर छा गई। उनके निधन पर राजेश्वर प्रसाद दुबे, प्रमोद कुमार दुबे प्रधान, रामानंद ओझा, मुन्नू सिंह, अमर सिंह, संजय सिंह, करमचंद उमरवैश्य, शंकर लाल उमरवैश्य, कैलाश उमर वैश्य, महेंद्र कुमार उमरवैश्य, श्रीराम उमरवैश्य, अनंत कुमार, संगम लाल गुप्ता, भगवान गुप्ता सहित अन्य लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की।
शनिवार को प्रयागराज में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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