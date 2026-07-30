Pratapgarh Kunda News: हरा पेड़ काटने पर युवक के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: हरा पेड़ काटने पर युवक के खिलाफ केस
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर में वन रक्षक जयकरन सिंह यादव ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को गढ़ी सम्दाबाद में आम का हरा पेड़ काटा गया था। ग्रामीणों के अनुसार, इसे धीरेन्द्र जायसवाल ने कटवाया। पूरे मामले में वन अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर। वन रेंज कार्यालय कुंडा में सेवारत इलाके वन रक्षक जयकरन सिंह यादव ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 29 जुलाई की सुबह 9 बजे जानकारी मिली की गढ़ी सम्दाबाद में आम का हरा पेड़ काटा जा रहा है। जब वह मौके पर पहुंचे तो अनीश मियां की बाग में आम का पेड़ काटा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि आम के पेड़ को धीरेन्द्र जायसवाल निवासी यादव पट्टी धरौली ने कटवाया है। वनरक्षक जयकरन यादव की तहरीर पर पुलिस ने धीरेन्द्र के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।