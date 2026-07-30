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Pratapgarh Kunda News: हरा पेड़ काटने पर युवक के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर में वन रक्षक जयकरन सिंह यादव ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को गढ़ी सम्दाबाद में आम का हरा पेड़ काटा गया था। ग्रामीणों के अनुसार, इसे धीरेन्द्र जायसवाल ने कटवाया। पूरे मामले में वन अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

Pratapgarh Kunda News: हरा पेड़ काटने पर युवक के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर। वन रेंज कार्यालय कुंडा में सेवारत इलाके वन रक्षक जयकरन सिंह यादव ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 29 जुलाई की सुबह 9 बजे जानकारी मिली की गढ़ी सम्दाबाद में आम का हरा पेड़ काटा जा रहा है। जब वह मौके पर पहुंचे तो अनीश मियां की बाग में आम का पेड़ काटा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि आम के पेड़ को धीरेन्द्र जायसवाल निवासी यादव पट्टी धरौली ने कटवाया है। वनरक्षक जयकरन यादव की तहरीर पर पुलिस ने धीरेन्द्र के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

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