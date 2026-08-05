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Pratapgarh Kunda News: आटे का भरा नमूना, मिल संचालक को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फ्लोर मिलों की जांच की। सहायक आयुक्त अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में गुप्ता फूड प्रोडक्ट फ्लोर मिल का निरीक्षण किया गया। आटे की गुणवत्ता पर सवाल उठने के कारण एक नमूना प्रयोगशाला के लिए भेजा गया और संचालक को सुधार नोटिस जारी किया गया।

आटे का भरा नमूना, मिल संचालक को नोटिस
आटे का भरा नमूना, मिल संचालक को नोटिस

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बुधवार को फ्लोर मिलों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने मौर्या चौराहा, किशुनगंज स्थित गुप्ता फूड प्रोडक्ट फ्लोर मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आटे की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने की आशंका पर आटे का एक नमूना जांच के लिए गया। साथ ही फ्लोर मिल संचालक अशोक गुप्ता को सुधार नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार नन्हकू एवं शहाब उद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे।

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