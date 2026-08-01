Pratapgarh Kunda News: दुकान जा रही महिला पर बाइक चढ़ाने का प्रयास
Pratapgarh Kunda News: कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव की उर्मिला पाठक ने पड़ोसी युवक पर बाइक से कुचलने का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उर्मिला का कहना है कि आरोपी उन्हें पहले भी परेशान करता रहा है। पुलिस ने शिकायत की समीक्षा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव की एक महिला ने पड़ोसी युवक पर बाइक से कुचलने का प्रयास करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है।रायपुर गांव निवासी उर्मिला पाठक ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह सुबह दुकान पर सामान लेने जा रही थीं। इसी दौरान पड़ोस का एक युवक बाइक लेकर आया। जान से मारने की नीयत से उन पर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले भी उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करता रहता है।
आए दिन जान से मारने की धमकी देता है। घटना के बाद से उनका पूरा परिवार भयभीत है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कस्बा प्रभारी प्रशांत कटियार ने बताया कि शिकायत पत्र मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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