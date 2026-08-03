Pratapgarh Kunda News: चलती बस से उतरते समय गिरकर युवक की मौत
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर में देल्हूपुर के 35 वर्षीय इरफान की रविवार रात सड़क पर गिरने से मौत हो गई। मृतक के भाई ने चालक-परिचालक पर चलती बस से उतरने के दौरान इरफान को गिराने का आरोप लगाया है। इरफान को गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर, हिन्दुस्तान संवाद। मऊआइमा से रोडवेज बस से कोहंडौर आ रहे देल्हूपुर के एक युवक की रविवार रात उतरते समय गिरकर मौत हो गई। मृतक के भाई ने चालक-परिचालक पर चलती से बस से उतारने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। देल्हूपर थाना क्षेत्र के गजेहड़ा पहाड़पुर निवासी 35 वर्षीय इरफान रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे प्रयागराज से आ रही बस में कोहंडौर आने के लिए सवार हुआ। यहां बाजार से आगे चलती बस से उतरने के दौरान वह गिरकर घायल हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उसे सीएचसी कोहंडौर ले आई।
यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मृतक के भाई गुफरान ने चालक-परिचालक पर चलती बस से उतारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि बस चालक-परिचालक की लापरवाही से बस से उतरते समय इरफान गिर गया। इससे जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
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