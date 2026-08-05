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Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में पांच लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा में मंगलवार शाम को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें पूरे चिरैया गांव के बृजलाल यादव के बेटे सुनील कुमार यादव सहित कई लोग घायल हो गए। अन्य घायलों में धीरेन्द्र कुमार सिंह, संजय यादव, लल्लू विश्वकर्मा और एक 7 वर्षीय बच्ची शामिल हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

सड़क हादसों में पांच लोग घायल
सड़क हादसों में पांच लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के पूरे चिरैया गांव निवासी बृजलाल यादव का 38 वर्षीय बेटा सुनील कुमार यादव मंगलवार शाम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। अन्य हादसों में बेंती गांव निवासी 38 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार सिंह, महेशगंज थाना क्षेत्र के रामदास का पुरवा ऐंधा गांव निवासी 45 वर्षीय संजय यादव, कोतवाली के जमेठी गांव निवासी 50 वर्षीय लल्लू विश्वकर्मा, शेरगढ़ गांव निवासी विजय केसरवानी की सात वर्षीय मासूम बेटी पायल घायल हो गई। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।

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