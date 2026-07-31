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Pratapgarh Kunda News: पानी के अभाव में पीली पड़ने लगी धान की फसल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: आषाढ़ का महीना बीत जाने के बाद भी 30 प्रतिशत खेतों में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। पानी की कमी से फसलें पीली पड़ने लगी हैं। किसानों ने बरसात की कमी और नहरों के बंद होने की शिकायत की है, जिसके कारण वे परेशान हैं। कुंडा तहसील के खेतों में स्थिति गंभीर है।

Pratapgarh Kunda News: पानी के अभाव में पीली पड़ने लगी धान की फसल

Pratapgarh Kunda News: आषाढ़ का महीना बीत गया अभी 30 प्रतिशत खेतो में धान की रोपाई नहीं हुई। जिन लोगों ने रोपाई कर लिया है पानी के अभाव में उनकी फसलें खेतों में पीली पड़ने लगी है। बरसात नहीं होने से खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई विभाग ने भी ऐन मौके पर दगा दे दिया है, जिससे किसान परेशान हैं। कुंडा तहसील का कुंडा, कालाकांकर, बाबागंज, बिहार ब्लॉक धान का कटोरा माना जाता है। लेकिन इस बार बरसात नहीं होने, नहरों के बंद होने से 30 प्रतिशत खेती योग्य जमीन बगैर जुताई के पड़ी है, रोपाई नहीं हो पाई। किसानों की मानें तो बरसात का पानी धान की फसल के लिए अमृत के समान होता है।

लेकिन इस बार बरसात नहीं हो रही जो हुई भी छिटपुट बारिश हुई, जिससे खेतों में बरसात का पानी नहीं दिखा। छह दिन पहले शारदा सहायक जलशाखा प्रयागराज की मुख्य ब्रांच बंद कर दी गई है जिससे किसी भी नहरों माइनरों में पानी नहीं आ रहा है। पानी के अभाव में न फसल की सिंचाई हो पा रही है ना ही धान की रोपाई हो पा रही है जिससे किसान परेशान हैं।

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