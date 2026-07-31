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Pratapgarh Kunda News: रिटायर हुए पांच पुलिसकर्मियों को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: शुक्रवार को पुलिस लाइन के सई काम्प्लेक्स में पांच रिटायर पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। सीओ सिटी ने उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी को उनके सेवाकाल के लिए सराहते हुए श्रीरामचरितमानस, अंगवस्त्र और प्रशस्ति-पत्र भेंट किए। इस अवसर पर आरआई राजीव राय भी उपस्थित थे।

Pratapgarh Kunda News: रिटायर हुए पांच पुलिसकर्मियों को दी गई विदाई

Pratapgarh Kunda News: पुलिस लाइन स्थित सई काम्प्लेक्स में शुक्रवार को रिटायर हुए पांच पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। सीओ सिटी आशुतोष मिश्र ने रिटायर हुए उपनिरीक्षक रामकृष्ण वर्मा, रामगोपाल, विनोद कुमार चौरसिया, रमेश कुमार और मुख्य आरक्षी भीम कुमार को श्रीरामचरितमानस, अंगवस्त्र, प्रशस्ति-पत्र भेंट कर उनके सेवाकाल की सराहना की। इस मौके पर आरआई राजीव राय भी मौजूद रहे।

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