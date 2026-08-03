Pratapgarh Kunda News: जबरन कब्जे के विरोध पर पीटा
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के विवेक नगर में शोभनाथ जायसवाल, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं, पर उनके ही परिवार के सदस्यों ने दुकान के पास कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर शोभनाथ को और उनके परिवार के लोगों को मारपीट करके घायल कर दिया गया। शोभनाथ की पत्नी ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर के विवेक नगर निवासी शोभनाथ जायसवाल हाईवे किनारे चाय की दुकान चलाता है। आरोप है कि परिवार के ही लोग 24 जुलाई को दुकान के पास कब्जा करने लगे। विरोध करने पर शोभनाथ और परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में शोभनाथ की पत्नी गीता जायसवाल ने ओंकारनाथ, रवि जायसवाल, अजय जायसवाल, प्रेमनाथ, शिवम, कमलेश और उमेश जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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