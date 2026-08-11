Pratapgarh Kunda News: निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप

Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। बीमार अधेड़ की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजन इलाज में लापरवाही का का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंडा नगर पंचायत के स्टेशन रोड हरनामगंज निवासी 52 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता की मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें सरयू नगर स्थित निजी अस्पताल में ले आए। इलाज के दौरान मंगलवार दोपहर अशोक कुमार गुप्ता की मौत हो गई। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। महिलाएं कोतवाली पहुंच गईं। आरोप लगाया कि सुबह से इलाज के बाद भी सुधार नहीं होने से वह लोग प्रयागराज ले जाना चाह रहे थे।