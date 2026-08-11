Pratapgarh Kunda News: निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में 52 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे ने तहरीर दी है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। बीमार अधेड़ की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजन इलाज में लापरवाही का का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंडा नगर पंचायत के स्टेशन रोड हरनामगंज निवासी 52 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता की मंगलवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें सरयू नगर स्थित निजी अस्पताल में ले आए। इलाज के दौरान मंगलवार दोपहर अशोक कुमार गुप्ता की मौत हो गई। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। महिलाएं कोतवाली पहुंच गईं। आरोप लगाया कि सुबह से इलाज के बाद भी सुधार नहीं होने से वह लोग प्रयागराज ले जाना चाह रहे थे।
उन्हें रेफर नहीं किया गया, जब मौत हो गई तो रेफर कर लगे। कोतवाल अरविन्द कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और डॉक्टर से मामले की जानकारी करने के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे बल्लू गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाल अरविन्द कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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