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Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर वृद्धा को पीटा, चेन छीनने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: हीरागंज के मसवन गांव में, 62 वर्षीय कुसुम पांडेय ने खेत पर कब्जे की कोशिश का विरोध किया। इसके बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने उन पर हमला किया, गालियां दीं और घायल किया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एसओ ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है।

Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर वृद्धा को पीटा, चेन छीनने का आरोप

Pratapgarh Kunda News: हीरागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के मसवन गांव गिरिजाशंकर पांडेय की 62 वर्षीय पत्नी कुसुम पांडेय ने पुलिस को तहरीर दी। सोमवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के ही कुछ लोग उसके खेत पर कब्जा करने की नियत से कंटीला तार लगा रहे थे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी गालियां देते हुए बाल पकड़कर जमीन पर पटककर पीटने लगे। वह घर के भीतर भागी तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। जाते समय उसके गले में पहनी सोने की चेन भी खींच ले गए। पीड़िता ने प्रयागराज में रहने वाली अपनी बहू रश्मि पांडेय को जानकारी दी तो उसने यूपी 112 को फोन किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची।

पीड़ित वृद्धा ने इलाज कराने के साथ ही पुलिस को मामले की नामजद तहरीर दी है। एसओ संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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