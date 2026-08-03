Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर वृद्धा को पीटा, चेन छीनने का आरोप

Pratapgarh Kunda News: हीरागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के मसवन गांव गिरिजाशंकर पांडेय की 62 वर्षीय पत्नी कुसुम पांडेय ने पुलिस को तहरीर दी। सोमवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के ही कुछ लोग उसके खेत पर कब्जा करने की नियत से कंटीला तार लगा रहे थे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी गालियां देते हुए बाल पकड़कर जमीन पर पटककर पीटने लगे। वह घर के भीतर भागी तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। जाते समय उसके गले में पहनी सोने की चेन भी खींच ले गए। पीड़िता ने प्रयागराज में रहने वाली अपनी बहू रश्मि पांडेय को जानकारी दी तो उसने यूपी 112 को फोन किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची।