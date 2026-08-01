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Pratapgarh Kunda News: पिता-पुत्र को पीटने पर चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के देवीगढ़ बेंती गांव में 80 वर्षीय ससुर वंशीलाल के साथ उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने मारपीट की। जब उनके बेटे राजेन्द्र कुमार ने हस्तक्षेप किया, तो उन पर भी हमला किया गया। पीड़िता शिवपति की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

पिता-पुत्र को पीटने पर चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पिता-पुत्र को पीटने पर चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के देवीगढ़ बेंती गांव निवासी शिवपति देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। 31 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे उसके परिवार के ही कुछ लोग उसके 80 वर्षीय ससुर वंशीलाल को गालियां देते हुए मारपीट रहे थे। उसके 50 वर्षीय पति राजेन्द्र पिता को बचाने गए तो आरोपियों ने उनको भी मारा पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते चले गए। पीड़िता शिवपति की तहरीर पर पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव, जीतलाल, लक्ष्मी, उमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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