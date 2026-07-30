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Pratapgarh Kunda News: दो लोगों ने खाया जहरीला पदार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के भदरी गांव में, 78 वर्षीय कुसुम देवी ने परिवार के विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं, इंटौरा गांव के मुन्ना पांडेय (54) ने भी इसी वजह से जहरीला पदार्थ निगल लिया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

दो लोगों ने खाया जहरीला पदार्थ
दो लोगों ने खाया जहरीला पदार्थ

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के नया का पुरवा भदरी गांव निवासी राम औतार की 78 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी का किसी बात को लेकर परिजनों से विवाद होने पर बुधवार शाम करीब पांच बजे घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। इंटौरा गांव निवासी राम सुमेर के 54 वर्षीय बेटे मुन्ना पांडेय का बुधवार देर शाम परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिससे नाराज होकर उन्होंने रात में घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने पर घबराए परिजन उसे सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया।

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