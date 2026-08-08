Pratapgarh Kunda News: स्टेशन रोड पर मिला वृद्ध का शव
Pratapgarh Kunda News: शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर शनिवार दोपहर एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वृद्ध दिव्यांग था और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पहचान के लिए शव का पोस्टमॉर्टम 72 घंटे बाद कराया जाएगा।
Pratapgarh Kunda News: शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर शनिवार दोपहर चकबंदी कार्यालय के पास सड़क किनारे करीब 70 वर्षीय वृद्ध का शव पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचला पर भंगवा चुंगी चौकी इंचार्ज अमित सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो सकी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि वृद्ध दोनों पैर से दिव्यांग था। शव पोस्टमॉर्टम हाउसे भेजा गया है। हालांकि पहचान के इंतजार में पोस्टमॉर्टम 72 घंटे बाद कराया जाएगा।
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