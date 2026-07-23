Pratapgarh Kunda News: कूड़ा ढोने वाली गाड़ी पलटी, सफाईकर्मी घायल
Pratapgarh Kunda News: शिवगढ़ ब्लॉक के केवरा कला गांव में एक कूड़ा उठाने वाला ई-रिक्शा पलट गया, जिससे दो सफाईकर्मी घायल हो गए। घायलों की पहचान हरिशंकर विश्वकर्मा और दिनेश कुमार गौतम के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और अधिकारियों को सूचना दी। एडीओ पंचायत ने भी फोन पर जानकारी ली।
Pratapgarh Kunda News: गौरा। शिवगढ़ ब्लॉक के केवरा कला गांव में कूड़ा उठाने वाला ई-रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा पर सवार दो सफाईकर्मी घायल हो गए। घायलों की पहचान सफाईकर्मी हरिशंकर विश्वकर्मा और दिनेश कुमार गौतम के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई। एडीओ पंचायत शिवशंकर श्रीवास्तव ने भी फोन पर कर्मियों से हालचाल लिया।
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