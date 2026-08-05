Pratapgarh Kunda News: नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को किया जागरूक
Pratapgarh Kunda News: लालगंज के अझारा में पं. नागेशदत्त पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। छात्रों ने नशामुक्त भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिया।
Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कस्बे के अझारा में स्थित पं. नागेशदत्त पब्लिक स्कूल में बुधवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आबकारी विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को नशीले पदार्थों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए सचेत किया। कार्यक्रम में सुभद्रा गोस्वामी, बृजेश कुमार, संतोष कुमार, एकेडमिक कंट्रोलर रीमा मिश्रा ने भी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने नशा छोड़े-जीवन जोड़े व नशामुक्त भारत, स्वस्थ्य भारत का सामूहिक संकल्प लिया। इस मौके पर विद्यालय के संरक्षक प्रकाश चन्द्र मिश्र, प्रधानाचार्य एसएन त्रिपाठी, हिमांशु शुक्ला, श्याम शंकर मिश्र, अनीता द्विवेदी, मीनू तिवारी, मनोज शुक्ल, विवेक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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