Pratapgarh Kunda News: बेटों को छीनकर विवाहिता को घर से निकाला
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। संजय कुमार यादव ने शादी के बाद एक अन्य महिला से संबंध बना लिया और 8 जून को दोनों बेटों को छीनकर पत्नी प्रमिला यादव को मारपीट कर भगा दिया।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। देहात कोतवाली क्षेत्र के चकईपुर टेउंगा निवासी संजय कुमार यादव की शादी 2015 में प्रमिला यादव के साथ हुई थी। आरोप है कि दो बेटे पैदा होने के बाद संजय का संबंध एक अन्य महिला से हो गया। आठ जून को पति ने दोनों बेटे छीन लिया और प्रमिला को मारपीट कर भगा दिया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद पति संजय के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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