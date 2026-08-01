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Pratapgarh Kunda News: राज्यस्तरीय बैडमिंटन के लिए धनुहां की छात्रा का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: गौरा में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मंडलस्तरीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कंपोजिट विद्यालय धनुहां की सदफ बानो बैडमिंटन डबल्स में विजेता बनीं और राज्य स्तरीय खेल के लिए चुनी गईं। सुमित्रा पटेल ने शतरंज में उपविजेता पद हासिल किया।

Pratapgarh Kunda News: राज्यस्तरीय बैडमिंटन के लिए धनुहां की छात्रा का चयन

Pratapgarh Kunda News: गौरा। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में शनिवार को बालक और बालिकाओं का मंडलस्तरीय बैडमिंटन टेबल टेनिस, शतरंज प्रतियोगिताएं हुईं। इसमें कंपोजिट विद्यालय धनुहां की बालिका सदफ बानो बैडमिंटन डबल्स में विजेता रहीं और राज्य स्तरीय खेल के लिए चयनित हुई। वहीं, दूसरी तरफ सुमित्रा पटेल शतरंज खेल में उपविजेता रहीं। साधना मिश्रा ने अपने मार्गदर्शन में बच्चों को प्रतिभाग कराया। निर्णायक रामकुमार सिंह, मंजू सिंह, सुशील सिंह, राजेंद्र पांडे मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय परिवार ने सदफ को बधाइ दी है।

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