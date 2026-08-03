Pratapgarh Kunda News: कब्रिस्तान के विवाद में परिवार को पीटा, पांच पर केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के कैमा गांव में कब्रिस्तान के विवाद के कारण 38 वर्षीय मो. फारुख और उसके परिवार पर हमला किया गया। दो अगस्त को कुछ लोगों ने फारुख, उसकी पत्नी महजबीन बानो और पिता मो. सलीम पर लाठी डंडे से हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के कैमा गांव निवासी 38 वर्षीय मो. फारुख ने पुलिस को तहरीर दी। दो अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे कब्रिस्तान के विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौच करते हुए लाठी डंडे से पीटा। जिससे उसे उसकी 35 वर्षीय पत्नी महजबीन बानो, 73 वर्षीय पिता मो. सलीम गंभीर घायल हो गए। परिजन घायलों को सीएचसी लाए। पीड़ित मो. फारुख की तहरीर पर पुलिस ने मो. इम्तियाज, मुमताज, मो. अयान, वहीद और महताब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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