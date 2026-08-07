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Pratapgarh Kunda News: रंजिश में महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के शेखपुर आशिक गांव में अकबर अली की पत्नी अफसाना बानों को गांव के कुछ लोगों ने रंजिश के कारण मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने अफसाना को सीएचसी में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है।

रंजिश में महिला को पीटा
रंजिश में महिला को पीटा

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के शेखपुर आशिक गांव निवासी अकबर अली की 42 वर्षीय पत्नी अफसाना बानों को गांव के कुछ लोगों ने रंजिश में मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को सीएचसी लाकर इलाज कराया और आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है।

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