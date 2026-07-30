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Pratapgarh Kunda News: एनडीपीएस एक्ट का वांछित वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: दिलীপपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित दिनेश कुमार गौतम को उसके घर से गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक रमिल कुमार ने गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। गौतम के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज हुआ था और अदालत से वारंट जारी होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

एनडीपीएस एक्ट का वांछित वारंटी गिरफ्तार
एनडीपीएस एक्ट का वांछित वारंटी गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: बाबा बेलखरनाथ धाम। दिलीपपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में काफी समय से वांछित चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दिलीपपुर थाने के उपनिरीक्षक रमिल कुमार, टीम के गश्त पर निकले थे। इस दौरान खभोर गांव निवासी दिनेश कुमार गौतम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के खिलाफ कंधई 2017 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। थानाध्यक्ष दिलीपपुर विजयकांत सत्यार्थी ने कहा कि अदालत से अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

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