Pratapgarh Kunda News: हर-हर महादेव के जयकारे संग कांवरियों का जत्था रवाना
Pratapgarh Kunda News: बाघराय में बुधवार को बिहार ब्लॉक के कई गांवों के कांवरियों ने शिव मंदिर से हनुमत धाम तक पदयात्रा की। कांवरियों ने 'हर हर महादेव' के नारों के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर यात्रा की। इस दौरान पुष्प वर्षा और सम्मान के साथ कांवरियों का स्वागत किया गया।
Pratapgarh Kunda News: बाघराय। बुधवार को बिहार ब्लॉक के कई गांवों के कांवरियों का जत्था बाघराय शिवमंदिर से हनुमत धाम तक पदयात्रा कर निशान चढ़ाकर महाप्रसाद वितरित किया। कांवरियों का जत्था हर हर महादेव, बोल हम का नारा है बाबा तेरा सहारा है का जयकारा लगाते हुए शिव भक्ति की मस्ती में झूमते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम को रवाना हुआ। कांवरियों के निकाली गई शिव बारात में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत और अंग वस्त्रम से सम्मानित किया। इस मौके पर कांवरिया संघ के सक्रिय सदस्य संतोष मिश्र, संतोष घंटी, आकाश गुप्ता, अंकुश शर्मा, गिरिजाशंकर शुक्ल, रत्नेश शुक्ल, निराला त्रिपाठी, संजय मिश्र, सुरेश गुप्ता, शंकर लाल गुप्ता, राम चरन विश्वकर्मा, बबलू गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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