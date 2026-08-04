Pratapgarh Kunda News: झमाझम बारिश पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर में सावन माह में झमाझम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने बाबा घुइसरनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने बारिश की परवाह किए बिना मंदिर में पहुंचकर पूजा की। महंत मयंक भाल गिरि के अनुसार, मंदिर के दरवाजे खुलते ही श्रद्धालुओं की लाइन लग गई।
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में मंगलवार को भोर से ही हो रही झमाझम बारिश भी जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित नहीं कर सकी। भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के लिए पौराणिक स्थली बाबा घुइसरनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिवभक्तों की आस्था खराब मौसम पर भारी रही। भोर से ही बाबा घुइसरनाथ धाम पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु पैदल और अपने वाहनों से पहुंचने लगे थे। जिससे शिवालय पर बोल बम और हर-हर महादेव का जयकारा गूंजने लगा था। मंदिर के महंत मयंक भाल गिरि ने बताया कि शृंगार-आरती के बाद जैसे ही मंदिर का गेट खोला गया, पहले से ही लाइन में खड़े श्रद्धालु दर्शन को उमड़ पड़े।
बाबा या। इधर, बारिश के कारण सई तट पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। नदी तट पर गोताखोर के साथ नाविक भी मुस्तैद रहे। भक्तों ने शिव का जलाभिषेक करने के साथ बजरंग बली का दर्शन पूजन भी किया। यहां मंगलवार को सामूहिक सुन्दरकांड पाठ में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। इसके अलावा तमाम श्रद्धालु रूद्राभिषेक कराते दिखे।
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