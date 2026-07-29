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Pratapgarh Kunda News: रामपुर खास के विकास के लिए होता रहेगा निरंतर प्रयास: आराधना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुरखास में बहुमुखी विकास के लिए स्टेडियम और कृषि कल्याण केन्द्र की मंजूरी दी गई है। विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि यह परियोजनाएं युवाओं और किसानों के लिए लाभकारी होंगी। सांसद प्रमोद तिवारी के सहयोग से यह क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।

रामपुर खास के विकास के लिए होता रहेगा निरंतर प्रयास: आराधना
रामपुर खास के विकास के लिए होता रहेगा निरंतर प्रयास: आराधना

Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुरखास को बहुमुखी विकास से मजबूती प्रदान करने के लिए हर परियोजनाओं का संचालन मजबूती से दिखेगा। हाल ही में लगभग 10 करोड़ की लागत से मंगापुर में स्टेडियम की मंजूरी खेल के क्षेत्र के साथ युवाओं के लिए लाभप्रद होगा। कृषि क्षेत्र में करोड़ों की लागत से कृषि कल्याण केन्द्र के भी निर्माण से क्षेत्रीय किसानों को खेती के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान होगी। यह बातें विधायक और कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बुधवार को कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच कही। विधायक ने कहा कि सांसद प्रमोद तिवारी के सहयोग से रामपुरखास को विकास, सुरक्षा व शांति के वातावरण से आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

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विधायक ने कैंप कार्यालय के साथ क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले लालगंज कैंप कार्यालय पर जनसमस्याओं की सुनवाई की। बाबा घुइसरनाथ धाम में दर्शन पूजन कर विधायक ने गुरुवार से शुरू हो रहे सावन माह को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल, केडी मिश्र, आशीष उपाध्याय, पप्पू तिवारी, महंथ द्विवेदी, अनिल मिश्र, जयसिंह, जितेंद्र द्विवेदी, छोटेलाल सरोज आदि मौजूद रहे।

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