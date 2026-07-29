Pratapgarh Kunda News: रामपुर खास के विकास के लिए होता रहेगा निरंतर प्रयास: आराधना

Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुरखास को बहुमुखी विकास से मजबूती प्रदान करने के लिए हर परियोजनाओं का संचालन मजबूती से दिखेगा। हाल ही में लगभग 10 करोड़ की लागत से मंगापुर में स्टेडियम की मंजूरी खेल के क्षेत्र के साथ युवाओं के लिए लाभप्रद होगा। कृषि क्षेत्र में करोड़ों की लागत से कृषि कल्याण केन्द्र के भी निर्माण से क्षेत्रीय किसानों को खेती के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान होगी। यह बातें विधायक और कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बुधवार को कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच कही। विधायक ने कहा कि सांसद प्रमोद तिवारी के सहयोग से रामपुरखास को विकास, सुरक्षा व शांति के वातावरण से आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।