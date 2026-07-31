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Pratapgarh Kunda News: वीआरसी को पीटने, एससीएसटी एक्ट का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: नगर कोतवाली के टेकार गांव निवासी अनुसूचित जाति के अरविंद चौधरी पर 29 जुलाई को सदर तहसील में कुछ लोगों ने हमला किया। उन पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। पीड़ित ने मो. इमरान और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

Pratapgarh Kunda News: वीआरसी को पीटने, एससीएसटी एक्ट का केस

Pratapgarh Kunda News: नगर कोतवाली के टेकार गांव निवासी अनुसूचित जाति का अरविंद चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सदर में वीआरसी के पद पर कार्यरत हैं। 29 जुलाई को वह सदर तहसील में अपनी सीट पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें पीटा। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और सरकारी कार्य में बाधा डाला। पीड़ित ने मामले में मो. इमरान और चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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