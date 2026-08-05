Pratapgarh Kunda News: डेयरी कॉन्क्लेव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विकास भवन सभागार में बुधवार को जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राममोहन मीना ने की। आयोजन में पशुपालकों को सरकार की विभिन्न डेयरी एवं पशुपालन योजनाओं की जानकारी दी गई तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना वर्ष 2026-27 के चयनित लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं जिला समन्वयक नंद बाबा दुग्ध मिशन शील कुमार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन, मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, मिनी नंदिनी समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना तथा उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2022 की जानकारी दी।