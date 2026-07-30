Pratapgarh Kunda News: सड़क पार कर रहे साइकिल सवार वृद्ध की बाइक की टक्कर से मौत
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर में अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार शाम एक सड़क हादसे में 69 वर्षीय रामचंद्र वर्मा की मौत हो गई। वह साइकिल पर थे जब एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार भी घायल हुआ। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा जहां रामचंद्र को मृत घोषित किया गया।
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार शाम करीब 6 बजे हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार 69 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोहंडौर थाना क्षेत्र के सूर्यगढ़ गांव निवासी 69 वर्षीय रामचंद्र वर्मा गुरुवार शाम गांव के पास साइकिल से हाईवे पार कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामचंद्र वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार सुल्तानपुर निवासी 30 वर्षीय दिव्यांश मिश्र भी गिर गया। उसे भी चोटें आईं।
सूचना मिलते ही एसओ अनुपम त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को सीएचसी भेजवाया। वहां,डॉक्टरों ने रामचंद्र वर्मा को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
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