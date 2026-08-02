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Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर महिला से की मारपीट, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के एक गांव में एक महिला ने कोर्ट में मामला दायर किया है। महिला ने बताया कि 29 अप्रैल को जमीन की रंजिश के चलते कुछ पुरुष लाठी लेकर उसके दरवाजे पर आए। महिला पर हमले के साथ-साथ घर में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

घर में घुसकर महिला से की मारपीट, मुकदमा दर्ज
घर में घुसकर महिला से की मारपीट, मुकदमा दर्ज

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया। इसमें बताया कि जमीन की रंजिश को लेकर गांव के कुछ लोग 29 अप्रैल को लाठी लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। गालियां देते हुए मारने को दौड़े तो वह जान बचाने को घर के भीतर भागी। आरोपी घर में घुस गए और उसे मारापीटा। बीच बचाव करने दौड़ी एक महिला को भी पीटा और अभद्रता की। घर में रखी कुर्सी आदि तोड़ दिया, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ। पुलिस को मामले की नामजद तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राकेश कुमार, राहुल, रोहित, मोहित, रोहन, सीता देवी, राहुल की पत्नी को नामजद करते हुए दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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