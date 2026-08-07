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Pratapgarh Kunda News: मृतकों के प्रति कांग्रेसियों ने प्रकट की संवेदना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: शहर के सिविल लाइंस स्थित कांग्रेस कार्यालय पर गुरुवार को जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में शोकसभा हुई। महुली मंडी के पास मकान के मलबे में दबकर म

Pratapgarh Kunda News: मृतकों के प्रति कांग्रेसियों ने प्रकट की संवेदना

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर के सिविल लाइंस स्थित कांग्रेस कार्यालय पर गुरुवार को जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में शोकसभा हुई। महुली मंडी के पास मकान के मलबे में दबकर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया गया। शोकसभा के बाद आठ अगस्त को प्रयागराज में प्रस्तावित रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के छात्र संवाद को सफल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में रविभूषण सिन्हा, मासूम हैदर, वेदांत तिवारी आदि मौजूद रहे।

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