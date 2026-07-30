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Pratapgarh Kunda News: पशु बांधने को लेकर विवाद, तीन को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: छतौना गांव में आबादी की जमीन पर पशु बांधने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। विरोध करने पर पड़ोसियों ने रामप्रभात निषाद और उसके परिवार पर हमला किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

पशु बांधने को लेकर विवाद, तीन को पीटा
पशु बांधने को लेकर विवाद, तीन को पीटा

Pratapgarh Kunda News: अमरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के छतौना गांव में आबादी की जमीन पर पशु बांधने को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया। आरोप है कि विरोध करने पर पड़ोसियों ने युवक और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। गांव निवासी रामप्रभात निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की सुबह करीब आठ बजे पड़ोसी अनुराग निषाद, अंकित निषाद, सौरभ निषाद, भुईधन निषाद और सूरज निषाद जबरन आबादी की जमीन में जानवर बांधने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

आरोप है कि इसके बाद डंडे से रामप्रभात की पिटाई कर दी। शोर सुनकर उसे बचाने पहुंचे भतीजे सुभाष निषाद और बेटी सोनम निषाद के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने सभी को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर आसपुर देवसरा पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया ने बताया कि मामले मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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