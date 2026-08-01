Pratapgarh Kunda News: समाधान दिवस पर 243 शिकायतें आईं,15 का निस्तारण
Pratapgarh Kunda News: कुंडा तहसील सभागार में एसडीएम अजय कुमार यादव की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 243 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 15 का तत्काल समाधान किया गया। शेष शिकायतों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कुंडा तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम अजय कुमार यादव की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय ने भी एसडीएम के साथ फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण किया। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास विभाग की शिकायतें सर्वाधिक रहीं। 243 शिकायतों में केवल 15 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। शेष शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश के साथ संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित किया। इस मौके पर एसडीएम के साथ तहसीलदार अनिल कुमार, नायब तहसीलदार सालिकराम अग्रहरि, सीओ शिवनारायण वैश्य, बीडीओ शिव बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
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