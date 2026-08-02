Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: तीन और चार अगस्त को निकलेगा चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: शहर में मोहर्रम की चेहल्लुम का जुलूस तीन अगस्त की रात और चार अगस्त को पूरी अकीदत के साथ निकाला जाएगा।

Pratapgarh Kunda News: तीन और चार अगस्त को निकलेगा चेहल्लुम का जुलूस

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर में मोहर्रम की चेहल्लुम का जुलूस तीन अगस्त की रात और चार अगस्त को पूरी अकीदत के साथ निकाला जाएगा। मोहर्रम कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैदर अली की सरपरस्ती में निकलने वाले जुलूस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीन अगस्त को रात 9 बजे और चार अगस्त को दोपहर 1 बजे खुशखुशवापुर स्थित हुसैनी इमामबाड़ा व बुड्ढा ताजिया इमामबाड़ा से जुलूस रवाना होगा। यह भंगवाचुंगी, टक्करगंज, पुराना मालगोदाम, सदर तहसील, पंजाबी मार्केट, श्रीराम चौराहा, बजाजा रोड व अन्य प्रमुख मार्गों से गुजरेगा। चार अगस्त को जुलूस चिलबिला रंजीतपुर स्थित कर्बला पहुंचकर ताजिया दफन और दुआ के साथ संपन्न होगा।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: किछौछा दरगाह के कल रात में निकलेगा चेहल्लुम जुलूस

मोहर्रम कमेटी ट्रस्ट ने सभी अकीदतमंदों से शांति, भाईचारा और अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:Palamu News: चालीसवां की तैयारियों को लेकर किया गया विमर्श
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।