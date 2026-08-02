Pratapgarh Kunda News: तीन और चार अगस्त को निकलेगा चेहल्लुम का जुलूस
Pratapgarh Kunda News: शहर में मोहर्रम की चेहल्लुम का जुलूस तीन अगस्त की रात और चार अगस्त को पूरी अकीदत के साथ निकाला जाएगा।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर में मोहर्रम की चेहल्लुम का जुलूस तीन अगस्त की रात और चार अगस्त को पूरी अकीदत के साथ निकाला जाएगा। मोहर्रम कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैदर अली की सरपरस्ती में निकलने वाले जुलूस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीन अगस्त को रात 9 बजे और चार अगस्त को दोपहर 1 बजे खुशखुशवापुर स्थित हुसैनी इमामबाड़ा व बुड्ढा ताजिया इमामबाड़ा से जुलूस रवाना होगा। यह भंगवाचुंगी, टक्करगंज, पुराना मालगोदाम, सदर तहसील, पंजाबी मार्केट, श्रीराम चौराहा, बजाजा रोड व अन्य प्रमुख मार्गों से गुजरेगा। चार अगस्त को जुलूस चिलबिला रंजीतपुर स्थित कर्बला पहुंचकर ताजिया दफन और दुआ के साथ संपन्न होगा।
मोहर्रम कमेटी ट्रस्ट ने सभी अकीदतमंदों से शांति, भाईचारा और अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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