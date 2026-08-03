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Pratapgarh Kunda News: मुनीश्वर दत्त को नमन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया। पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण को याद किया और समारोह में कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

मुनीश्वर दत्त को नमन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लिया संकल्प
मुनीश्वर दत्त को नमन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लिया संकल्प

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। स्वतंत्रता सेनानी, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती सोमवार को लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज के सभागार में मनाई गई। समारोह में शिक्षकों ने उनके आदर्शों पर चलते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण इंटर कॉलेज संघ के संरक्षक पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने की, जबकि विद्यालय अध्यक्ष डॉ. प्रशांत देव शुक्ल की उपस्थिति रही। सद्भावना सभागार में पंडित मुनीश्वर दत्त के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत नवनिर्मित कक्षा का लोकार्पण भी किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने कहा कि पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जनपद में शिक्षा की अलख जगाई और अपने स्वाभिमान, राष्ट्रसेवा से अमिट पहचान बनाई।

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विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत देव शुक्ल ने कहा कि उनकी जयंती तभी सार्थक होगी, जब शिक्षक अनुशासन, संस्कार और गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों का भविष्य संवारेंगे। समारोह में जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी, पूर्व बीडीओ विधिदेव शुक्ल, कमल कुमार मणि त्रिपाठी सहित अनेक शिक्षाविदों ने विचार व्यक्त किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों, समाजसेवियों और पत्रकारों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। अंत में वरिष्ठ प्रवक्ता संतोष पांडेय ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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