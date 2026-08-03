Pratapgarh Kunda News: मुनीश्वर दत्त को नमन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लिया संकल्प

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। स्वतंत्रता सेनानी, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती सोमवार को लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज के सभागार में मनाई गई। समारोह में शिक्षकों ने उनके आदर्शों पर चलते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण इंटर कॉलेज संघ के संरक्षक पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने की, जबकि विद्यालय अध्यक्ष डॉ. प्रशांत देव शुक्ल की उपस्थिति रही। सद्भावना सभागार में पंडित मुनीश्वर दत्त के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत नवनिर्मित कक्षा का लोकार्पण भी किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने कहा कि पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जनपद में शिक्षा की अलख जगाई और अपने स्वाभिमान, राष्ट्रसेवा से अमिट पहचान बनाई।