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Pratapgarh Kunda News: पति समेत पांच पर प्रताड़ना का आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: थाना क्षेत्र के लोहंगपुर गांव निवासी रामबली की बेटी संजू देवी का विवाह 3 मार्च 2019 को नगर कोतवाली के सगरा निवासी नवनीत के साथ हुआ था।

Pratapgarh Kunda News: पति समेत पांच पर प्रताड़ना का आरोप, केस दर्ज

Pratapgarh Kunda News: अंतू। थाना क्षेत्र के लोहंगपुर गांव निवासी रामबली की बेटी संजू देवी का विवाह 3 मार्च 2019 को नगर कोतवाली के सगरा निवासी नवनीत के साथ हुआ था। उसे एक बेटा और दो बेटियां है। आरोप है की शादी के बाद से ही पति, सास और ननद शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 30 मई 2024 को ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए विवाहिता को मारापीटा तो वह अपनी मां के साथ मायके चली आई। सोमवार को पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति नवनीत, सास विमला, ननद सुमन, किरन और रूपा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है।

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