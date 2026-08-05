Pratapgarh Kunda News: नकब लगाकर नकदी, जेवरात संग लाखों का सामान समेटा
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़ में चोरों ने रात में मीना पटेव के घर में नकब लगाकर सोने-चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये नकद समेत लाखों का सामान चुरा लिया। घटना का पता सुबह चला। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। नकब लगाकर घर के भीतर घुसे चोरों ने सोने-चांदी के जेवरात समेत लाखों के सामान उड़ा दिए। घटना की जानकारी सुबह होने पर हड़कंप मच गया। पीड़िता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाजी आफ्त गांव निवासी मीना पटेव पुत्री राम कुमार पटेल के घर मंगलवार रात चोर घर के पीछे की दीवार में नकब लगाकर भीतर घुसे। घर में रखे आलमारी, बॉक्श आदि तोड़कर उसमें रखे 30 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान समेट ले गए। घटना की जानकारी सुबह होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया।
पीड़िता मीना कुमारी ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है।
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