Pratapgarh Kunda News: रात को घर से निकली युवती का शव करेंटी घाट गंगा में मिला
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में, 22 वर्षीय प्रीती निर्मल का शव गंगा नदी में मिला। वह रविवार रात परिवार के साथ विवाद के बाद घर से निकली थी। सोमवार और मंगलवार को उसकी तलाश की गई, लेकिन मंगलवार दोपहर उसकी लाश करेंटी घाट के पास मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। परिजनों से नाराज रात में घर से निकली युवती का शव मंगलवार दोपहर करेंटी घाट के पास गंगा में उतराया मिला। उसके करेंटी गंगा पुल से नदी में कूदने की चर्चा रही। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऊंचेगांव मुबारक गांव निवासी राजेन्द्र कुमार निर्मल की 22 वर्षीय बेटी प्रीती निर्मल सोमवार रात परिजनों से नाराज होकर घर से निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार दोपहर उसका शव थाना क्षेत्र के करेंटी घाट पर पुल से पास गंगा में उतराया मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची ने शव बाहर निकलवाया और पहचान होने पर परिजनों को खबर दी।
परिजन मौके पर पहुंचे तो बेटी का शव देख कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि किसी से फोन पर बात करने को लेकर उसे डांटा था। उधर युवती के शरीर पर चोट के निशान भी होने की चर्चा रही। एसओ पंकज राय का कहना है कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी पर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का साक्ष्य संकलन किया।
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