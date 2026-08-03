Pratapgarh Kunda News: भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का जिला कार्यालय में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ता समन्वय और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सुझावों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का आह्वान किया।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह के भाजपा जिला कार्यालय पर प्रथम आगमन पर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय में परिचयात्मक बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय तथा आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन की मजबूती, अनुशासन और संवाद को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्यकर्ताओं के सुझावों का सम्मान किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संगठन है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। उन्होंने संगठन को और सशक्त बनाने तथा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर राकेश सिंह ने कहा कि मुख्य प्रवक्ता के प्रथम आगमन से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह का संचार हुआ है। बैठक में जिला महामंत्री अजय वर्मा, राजेश सिंह, राजेश मिश्रा 'राजन', पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य सहित जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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