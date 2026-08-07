Pratapgarh Kunda News: संगठन में रीढ़ की तरह कार्य करते हैं कार्यकर्ता

Pratapgarh Kunda News: पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। भारतीय जनता पार्टी के पट्टी मंडल की मासिक एवं तिरंगा यात्रा बैठक शुक्रवार को बाजार में हनुमान मंदिर के पास हुई। इसके मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष राम आसरे पाल, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल और वक्ता जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव रहे। मुख्य अतिथि ने तिरंगा यात्रा के साथ ही संगठन की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में कार्यकर्ता रीढ़ की तरह कार्य करते हैं। बैठक में युवा मोर्चा अध्यक्ष डॉ. प्रतीक सिंह, उपाध्यक्ष निशांत श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष आलोक सोनी, मंडल मंत्री अभिषेक सिंह, मंडलमंत्री अन्नू खरे, मंडल मंत्री प्रतिनिधि जवाहर सिंह, मंडल मंत्री हरिश्चंद्र भारती, शेर बहादुर सिंह,सभासद सत्य प्रकाश जायसवाल, सभासद प्रतिनिधि राजेश सरोज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।