Pratapgarh Kunda News: सब्जी विक्रेता को टक्कर मारने में बाइक सवार पर केस
Pratapgarh Kunda News: अंतू के अक्षय लाल वर्मा, जो सब्जी की दुकान चलाते हैं, शुक्रवार रात साइकिल से घर जा रहे थे। एक बुलेट बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बाइक सवार चंदन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Pratapgarh Kunda News: अंतू। पूरे अंती निवासी अक्षय लाल वर्मा सब्जी की दुकान लगाता है। उसने पुलिस को बताया कि शुक्रवार देर रात शाम वह साइकिल से घर जा रहा था। रास्ते में बुलेट बाइक सवार ने टक्कर मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार की पहचान चंदन सिंह निवासी पूरे माधव सिंह के रूप में की। पुलिस ने चंदन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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