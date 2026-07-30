Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: एसपी ने बेलखरनाथ धाम में देखी सुरक्षा व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में बाबा बेलखरनाथ मेला की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने किया। उन्होंने स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बैरिकेडिंग और पुलिस कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। मेला सकुशल संपन्न होने की कामना की गई। मेला क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया गया।

एसपी ने बेलखरनाथ धाम में देखी सुरक्षा व्यवस्था
एसपी ने बेलखरनाथ धाम में देखी सुरक्षा व्यवस्था

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। बाबा बेलखरनाथ में गुरुवार से शुरू हुए सावन मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर पहुंचे। उन्होंने दर्शन-पूजन कर मेला सकुशल संपन्न होने की कामना की। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण मेला क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। सई नदी घाट बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, अस्थायी थाने का निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि मेला क्षेत्र में असमाजिकतत्वों पर नजर रखी जाए। नदी में स्नान करने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर निर्देश दिया कि बैरिकेडिंग के अंदर ही श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार, एसओ दिलीपपुर विजयकांत सत्यार्थी, एसओ कंधई आदित्य सिंह, बेलखरनाथ धाम चौकी इंचार्ज देवेंद्र पाठक, लालबिहारी ओझा, संतोष ओझा, अजीत ओझा, अरुण सिंह और बद्रीनाथ समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:बाबानगरी में श्रावणी मेला शुरू
ये भी पढ़ें:लखीसराय : श्रावणी मेला-2026: अशोकधाम, शृंगी ऋषि धाम व जलप्पा स्थान पर कड़ी सुरक्षा, पर्याप्त पुलिस बल तैनात
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।