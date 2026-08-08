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Pratapgarh Kunda News: दंपती ने पड़ोसी को किया लहूलुहान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: नगर कोतवाली के चिलबिला भोरई के निवासी अरुणेंद्र यादव ने अपने घर के सामने सफाई करते समय पड़ोसियों रामप्रसाद और रीमा यादव पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने रंजिश के चलते अरुणेंद्र को डंडे से मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Pratapgarh Kunda News: दंपती ने पड़ोसी को किया लहूलुहान

Pratapgarh Kunda News: नगर कोतवाली के चिलबिला भोरई का पुरवा निवासी अरुणेंद्र यादव शुक्रवार शाम अपने घर के सामने सफाई कर रहे थे। आरोप है कि तभी पड़ोस के रामप्रसाद यादव और उसकी पत्नी रीमा यादव ने रंजिश के चलते डंडे से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इससे वह लहूलुहान हो गया। मामले में अरुणेंद्र ने दंपती के खिलाफ जानलेवा चोटें पहुंचाने का केस दर्ज कराया है।

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