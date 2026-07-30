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Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले में युवक पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के रायपुर भरखी गांव में सोहनलाल गौतम ने पुलिस को शिकायत दी है। 28 जुलाई को राज सरोज ने उसे धमकी दी और रॉड से हमला किया। सोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने इलाज के बाद पुलिस में नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले में युवक पर केस

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के रायपुर भरखी गांव निवासी सोहन लार गौतम ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 28 जुलाई की शाम वह घर से करीब 100 मी. दूर था तभी गांव का राज सरोज उसे धमकी देने लगा कि जैसे तुम्हारे भाई हरीलाल को मारा वैसे तुमको भी मारेंगे। विरोध करने पर उसने रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पीड़ित ने इलाज कराने के बाद पुलिस को नामजद तहरीर दी। सोहनलाल की तहरीर पर पुलिस ने राज सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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