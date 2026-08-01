Pratapgarh Kunda News: रंजिश में किशोर को पीटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के कबरियागंज मोहल्ले में मुन्ना कौशल के 15 वर्षीय बेटे अर्पित कौशल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। शुक्रवार शाम को हुए इस वाकये में वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे सीएचसी में इलाज के लिए ले जाया और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। नगर पंचायत कुंडा के कबरियागंज मोहल्ला निवासी मुन्ना कौशल के 15 वर्षीय बेटे अर्पित कौशल को मुहल्ले के ही कुछ लोगों ने शुक्रवार शाम गालियां देते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को सीएचसी में इलाज कराया और आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है।
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