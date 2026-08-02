Pratapgarh Kunda News: बंटवारे के विवाद में युवक को पीटा, केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के पुरवियन का पुरवा मोहल्ले में रामचरन यादव ने पुलिस को शिकायत दी कि 1 अगस्त को जब वह घर पहुंचा, तो उसके परिवार के लोग उसके हिस्से खाद की बोरी उतार रहे थे। मना करने पर आरोपी भिड़ गए और उसे लाठी से पीटा। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के पुरवियन का पुरवा मोहल्ला निवासी रामचरन यादव ने पुलिस को तहरीर दी कि एक अगस्त को वह मजदूरी कर पांच बजे घर पहुंचा तो परिवार के लोग उसके हिस्से में खाद की बोरी उतार रहे थे। जब उसने मना किया तो गालियां देते हुए भिड़ गए और मारपीट करने लगे। उसे घसीट कर लाठी से मारा पीटा। उसकी पत्नी और आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते चले गए। पीड़ित राम चरन यादव की तहरीर पर पुलिस ने राम नरेश यादव, अनिल यादव, अनीता यादव, श्रेया यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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