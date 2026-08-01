Pratapgarh Kunda News: आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: कोतवाली के मवई कला गांव निवासी रिजवान के खिलाफ वर्ष 2000 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मामले में वह फरार चल रहा था।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के मवई कला गांव निवासी रिजवान के खिलाफ वर्ष 2000 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मामले में वह फरार चल रहा था, मामले में न्यायालय ने वारंट जारी किया। दरोगा राजकुमार ने शनिवार को आरोपी रिजवान को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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