Pratapgarh Kunda News: सम्मानित किए गए मेधावी छात्र-छात्राएं
Pratapgarh Kunda News: बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय महेवा मलकिया में पुरा छात्र मेधा एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधायक विनोद सरोज, प्रमुख प्रतनिथि रामयश सरोज और अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें छात्रा आकांक्षा त्रिपाठी को स्वर्ण पदक के लिए सम्मानित किया गया और पूर्व छात्रों तथा शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
Pratapgarh Kunda News: हीरागंज, हिन्दस्तान संवाद। बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय महेवा मलकिया में शनिवार को पुरा छात्र मेधा एवं शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबागंज विधायक, जनसत्तादल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज, प्रमुख प्रतनिथि रामयश सरोज, रुरल बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने संयुक्त रुप से मां सरस्वती और जगद्गुरु कृपालुजी के चित्र पर मार्ल्यापण करके किया।कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा की राष्ट्रीय सेवा योजना की शिवारार्थी छात्राओं बालिका शिक्षा पर आधारित मनोहारी जागरुकता कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि विधायक विनोद सरोज ने शिक्षक बृजेश त्रिपाठी की बेटी, महाविद्यालय की बीएड की छात्रा आकांक्षा त्रिपाठी जिन्हें कुछ दिन पहले प्रयागराज के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से नवाजा गया था उनको सम्मान पत्र, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।
विद्यालय के पुरातन छात्रों, पूर्व शिक्षकों को भी सम्मान पत्र देकर माला पहनाकर सम्मानित किया। विधायक विनोद सरोज ने विचार रखे। संयोजिका प्रधानाध्यापिका पूजा त्रिपाठी ने विधायक समेत सभी अतिथियों को स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनिल कुमार त्रिपाठी महेश, अरविन्द त्रिपाठी पंकज, डॉ.रेखा शुक्ला, प्रभाकर नाथ पाण्डेय, कोमल शरण त्रिपाठी, दीपेन्द्र त्रिपाठी, राकेश तिवारी, हरीओम शंकर श्रीवास्तव, राम प्यारे सरोज, राम मनोहर मौर्या, बिन्देश्वरी प्रसाद वैश्य आदि मौजूद रहे।
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