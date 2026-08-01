Pratapgarh Kunda News: सम्मानित किए गए मेधावी छात्र-छात्राएं

Pratapgarh Kunda News: हीरागंज, हिन्दस्तान संवाद। बाबागंज के प्राथमिक विद्यालय महेवा मलकिया में शनिवार को पुरा छात्र मेधा एवं शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबागंज विधायक, जनसत्तादल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज, प्रमुख प्रतनिथि रामयश सरोज, रुरल बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने संयुक्त रुप से मां सरस्वती और जगद्गुरु कृपालुजी के चित्र पर मार्ल्यापण करके किया।कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा की राष्ट्रीय सेवा योजना की शिवारार्थी छात्राओं बालिका शिक्षा पर आधारित मनोहारी जागरुकता कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि विधायक विनोद सरोज ने शिक्षक बृजेश त्रिपाठी की बेटी, महाविद्यालय की बीएड की छात्रा आकांक्षा त्रिपाठी जिन्हें कुछ दिन पहले प्रयागराज के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से नवाजा गया था उनको सम्मान पत्र, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।